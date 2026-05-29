Carta d' identità elettronica a Sora | dal 25 maggio solo su appuntamento

Notizia in breve

A partire dal 25 maggio 2026, a Sora il rilascio della carta d'identità elettronica sarà disponibile esclusivamente su appuntamento. La misura interessa tutte le richieste di rinnovo e prima emissione della Cie e mira a gestire meglio gli accessi agli uffici. Nessuna possibilità di richiedere la carta senza prenotazione, che dovrà essere effettuata in anticipo. La novità riguarda tutti i cittadini che devono ottenere o rinnovare la propria carta d’identità elettronica.