Carta d' identità elettronica a Sora | dal 25 maggio solo su appuntamento
A partire dal 25 maggio 2026, a Sora il rilascio della carta d'identità elettronica sarà disponibile esclusivamente su appuntamento. La misura interessa tutte le richieste di rinnovo e prima emissione della Cie e mira a gestire meglio gli accessi agli uffici. Nessuna possibilità di richiedere la carta senza prenotazione, che dovrà essere effettuata in anticipo. La novità riguarda tutti i cittadini che devono ottenere o rinnovare la propria carta d’identità elettronica.
Dal 25 maggio 2026, a Sora, il rilascio della carta d'identità elettronica (Cie) sarà possibile solo su appuntamento. Il comune ha annunciato la misura per ridurre i tempi di attesa ed evitare code agli sportelli dell'ufficio anagrafe.Per prenotare, i cittadini devono chiamare il numero dedicato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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