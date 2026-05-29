Carrara polemica su San Ceccardo | il progetto viola le norme sul verde
Il progetto a San Ceccardo prevede l’uso di cemento invece delle pavimentazioni drenanti, contrariamente alle norme sul verde. Inoltre, l’abbattimento dei pini è stato effettuato senza che siano state presentate nuove perizie agronomiche. La questione riguarda anche il motivo per cui non sono state adottate soluzioni alternative che rispettino le normative ambientali. La discussione si concentra sulle scelte progettuali e sulle autorizzazioni rilasciate per le modifiche al verde pubblico.
? Domande chiave Perché il progetto prevede cemento invece delle pavimentazioni drenanti previste?. Come si giustifica l'abbattimento dei pini senza nuove perizie agronomiche?. Chi risponderà del possibile danno erariale per la mancata compensazione?. Quanto verde pubblico manca realmente nel centro di Carrara?.? In Breve Delibera 126 del 23 aprile 2026 prevede 369.269 euro per cemento invece di SUDS.. Tra 2023 e febbraio 2024 abbattuti 55 pini su 65 totali senza reimpianto.. Centro città presenta deficit di 72.000 metri quadrati di verde rispetto al Piano Strutturale.. GrIG ha inoltrato esposti alla Procura per violazione norme UNI 11708:2018 e Legge 102013. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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