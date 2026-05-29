Carrara polemica su San Ceccardo | il progetto viola le norme sul verde

Notizia in breve

Il progetto a San Ceccardo prevede l’uso di cemento invece delle pavimentazioni drenanti, contrariamente alle norme sul verde. Inoltre, l’abbattimento dei pini è stato effettuato senza che siano state presentate nuove perizie agronomiche. La questione riguarda anche il motivo per cui non sono state adottate soluzioni alternative che rispettino le normative ambientali. La discussione si concentra sulle scelte progettuali e sulle autorizzazioni rilasciate per le modifiche al verde pubblico.