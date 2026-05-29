carla accardi tra femminismo arte e lotta

Carla Accardi, pittrice e attivista femminista, è scomparsa. La sua vita è stata dedicata all’arte e alla lotta per i diritti delle donne. La sua attività si è svolta tra creazioni artistiche e impegno pubblico, senza essere limitata a un solo ambito. La sua figura rappresenta un esempio di connubio tra espressione artistica e impegno sociale.

Una vita per l’ arte e per l’ attivismo femminista. Ma sarebbe troppo riduttivo parlare di Carla Accardi solo in questi termini. Forse un’altra parola per definirla è: rivoluzionaria. Ma anche: lungimirante, attenta alla collettività, sperimentatrice, sognatrice. I suoi sogni sono su tela – a volte su interi lenzuoli – ma soprattutto sono nei posteri della sua azione. Andiamo allora a scoprire chi era Carla Accardi e la sua arte, ma anche il femminismo che ha sempre portato avanti. Chi era Carla Accardi. Carolina Accardi – questo il suo nome per intero, nasce nel 1924 a Trapani, in una famiglia benestante. Come scrive Finestre sull’arte, non è la sola personalità notevole tra i suoi cari, dato che la cugina Evi Zamperini Pucci diventa una scrittrice e un’altra cugina, Elda Pucci, diventa una politica. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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