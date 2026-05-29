Carburante agevolato usato fuori legge | sei pescatori denunciati a Margherita di Savoia

Notizia in breve

Sei comandanti di pescherecci nel porto di Margherita di Savoia sono stati denunciati dalla guardia di finanza per aver impiegato circa 15,3 tonnellate di carburante agevolato in modo illecito. Il carburante, destinato a usi specifici, è stato utilizzato in maniera diversa da quanto previsto dalla normativa. Le indagini hanno portato al sequestro del carburante e alla contestazione delle violazioni.