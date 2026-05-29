Carburante agevolato usato fuori legge | sei pescatori denunciati a Margherita di Savoia
Sei comandanti di pescherecci nel porto di Margherita di Savoia sono stati denunciati dalla guardia di finanza per aver impiegato circa 15,3 tonnellate di carburante agevolato in modo illecito. Il carburante, destinato a usi specifici, è stato utilizzato in maniera diversa da quanto previsto dalla normativa. Le indagini hanno portato al sequestro del carburante e alla contestazione delle violazioni.
Sei comandanti di pescherecci attivi nel porto di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati scoperti dalla guardia di finanza per aver utilizzato illecitamente circa 15,3 tonnellate di carburante agevolato, destinandolo a usi diversi da quelli consentiti dalla legge. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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