Due squadre di Reggio Emilia sono arrivate alla finalissima dei playoff di volley di Serie C e D, che si svolge da oggi. Le squadre si contenderanno la promozione attraverso questa fase conclusiva del torneo. La competizione coinvolge le ultime formazioni rimaste in gara, che si sono qualificate dopo le precedenti sfide eliminatorie. La finale determinerà quale squadra otterrà il passaggio di categoria.

Nei playoff di volley di Serie C e D sono rimaste soltanto due squadre reggiane che si giocheranno la promozione proprio da oggi. In Serie C, i Vigili del Fuoco Marconi hanno fatto un capolavoro: dopo aver perso in casa 2 a 3 dal Bellaria, ed essere andati sotto 0-2 in Romagna, hanno ribaltato tutto e vinto 4 a 2. Hanno infatti impattato sul 3 a 2 (23-25 22-25 25-22 27-25 15-8), per poi vincere il golden set 15-8. Domani alle 18 a Busseto gara-uno della finale, con ritorno al Pala Canossa mercoledì 3 alle 18 ed eventuale bella il 6 giugno. Disco rosso in semifinale per l’Ama San Martino, dopo le sconfitte con Busseto per 1 a 3 e 2 a 3. In Serie D, stasera la More Volley affronta al PalaAnderlini alle 20,30 la Sama Portomaggiore: ritorno il 3 giugno, gara-3 il 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Capolavoro dei Vigili. Adesso c’è la finalissima

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