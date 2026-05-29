Durante un evento di Capodanno a Villa Verucchio, quattro persone sono state ferite e trasportate in ospedale. Un carabiniere ha sparato dodici colpi per bloccare l’aggressore, che aveva aggredito i presenti. La polizia ha stimato un danno di circa 20.000 euro per le ferite riportate. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare il procedimento contro l’indagato, senza procedere con l’accusa.

? Domande chiave Come ha fatto il carabiniere a fermare l'aggressore con dodici colpi?. Perché il gip ha deciso di archiviare il caso contro Masini?. Chi sono le quattro persone colpite durante la notte di Capodanno?. Come sono stati gestiti i traumi psicologici dei feriti dopo l'attacco?.? In Breve Ogni ferito riceverà 5mila euro dalla Fondazione presieduta da Carlo Lucarelli.. Il gip di Rimini ha disposto l'archiviazione per il luogotenente Luciano Masini.. L'Ausl Romagna ha fornito supporto psicologico tramite Mirco Tamagnini ed Elena Soldati.. L'aggressione è avvenuta a Villa Verucchio nella notte del 31 dicembre 2024..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capodanno a Villa Verucchio: 20mila euro per i quattro feriti

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