Cape Canaveral il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio

Notizia in breve

Un razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di preparazione prima del decollo. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione. Nessuna persona è rimasta ferita. La compagnia ha interrotto temporaneamente le attività di lancio e sta indagando sull’accaduto. La piattaforma di lancio è stata danneggiata dall’incidente.