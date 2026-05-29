Cape Canaveral il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio

Da imolaoggi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di preparazione prima del decollo. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione. Nessuna persona è rimasta ferita. La compagnia ha interrotto temporaneamente le attività di lancio e sta indagando sull’accaduto. La piattaforma di lancio è stata danneggiata dall’incidente.

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Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì 27 maggio, segnando una battuta d’arresto per le ambizioni dell’azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NasaSpaceflight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l’accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Google Preferred Site In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una “anomalia” durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l’esplosione non ha causato vittime o feriti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Il razzo Blue Origin esplode durante test sulla rampa di lancio

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