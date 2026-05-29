Cantù arrestato 16enne per la rapina al parco | lo Stato risponde

Notizia in breve

Un minorenne di 16 anni è stato arrestato a Cantù con l’accusa di aver preso parte a una rapina avvenuta in un parco. Secondo le indagini, il ragazzo faceva parte di un gruppo di minorenni che ha minacciato la vittima prima di aggredirla con un coltello. Le autorità hanno identificato e fermato il giovane, che ora si trova in custodia. La rapina e l’aggressione sono state segnalate dalle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini.