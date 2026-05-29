Cantù arrestato 16enne per la rapina al parco | lo Stato risponde
Un minorenne di 16 anni è stato arrestato a Cantù con l’accusa di aver preso parte a una rapina avvenuta in un parco. Secondo le indagini, il ragazzo faceva parte di un gruppo di minorenni che ha minacciato la vittima prima di aggredirla con un coltello. Le autorità hanno identificato e fermato il giovane, che ora si trova in custodia. La rapina e l’aggressione sono state segnalate dalle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini.
? Punti chiave Chi guidava il gruppo di minorenni durante l'aggressione al parco?. Come hanno agito i giovani per intimidire la vittima prima dell'accoltellamento?. Quali misure concrete adotterà lo Stato per contrastare le baby gang?. Perché i parchi di Cantù sono diventati zone a rischio criminalità?.? In Breve Aggressione avvenuta il 24 ottobre 2025 al parco Don Gnocchi di Cantù.. Gruppo guidato da Christian Tapparo composto da tre giovani tra 19 e 20 anni.. Sottosegretario al Ministero dell'Interno ringrazia i carabinieri della compagnia locale di Cantù.. L'episodio coinvolge il parco Nicola Molteni come luogo di aggregazione cittadina..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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