Una serata di musica a scopo benefico ha visto esibirsi artisti in canti popolari italiani e internazionali, accompagnati anche da spirituals e gospel. Sono state proposte anche reinterpretazioni vocali di hit pop, tutte con l’obiettivo di raccogliere fondi. L’evento ha coinvolto il pubblico in un clima di condivisione, senza l’utilizzo di strumenti elettronici o effetti particolari, puntando sulla forza delle voci e dei brani tradizionali.

Canti popolari dall’Italia e dal mondo, ma anche il calore degli spirituals. E poi i classici del gospel e le hit del pop rivisitate in chiave vocale, con una finalità benefica. Doppio appuntamento con la grande musica corale questo fine settimana a Lissone. Si comincerà oggi alle 21 nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, con il concerto della 25esima edizione della “ Rassegna Silvano Arosio “, che vedrà esibirsi i cantori del Coro Città di Lissone diretto da Timoteo Minò e quelli lecchesi del Coro LineArmonica diretto da Samuele Rigamonti. L’iniziativa celebra da un quarto di secolo la bellezza del canto corale, con repertori che vanno dai canti religiosi alla musica classica: nel corso delle varie edizioni sono state ospitate già più di 100 formazioni vocali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Dr David Yongi Cho;This Popular Song Makes the Devil Rejoice — Stop Singing It!

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