Cani aizzati contro una tredicenne via alla perizia sui cellulari delle indagate

Due minorenni sono state indagate per aver aizzato cani contro una tredicenne. La procura ha disposto una perizia sui cellulari delle due sorelle, che sono al centro delle indagini, insieme alla vittima. La ragazza colpita ha subito l'aggressione, mentre le indagate sono state ascoltate come parte dell'inchiesta. La perizia mira a verificare eventuali comunicazioni o prove digitali legate all’incidente.

PORTO CESAREO - Due sorelle minorenni indagate, una vittima tredicenne, e ora i telefoni al centro delle indagini. La procuratrice del Tribunale per i Minorenni di Lecce Simona Filoni ha disposto una perizia sui dispositivi mobili sequestrati nell’ambito del procedimento sull’aggressione avvenuta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggressione a Porto Cesareo: perizia sui cellulari delle indagateDue donne coinvolte in un episodio di aggressione a Porto Cesareo sono state sottoposte a perizia sui loro telefoni cellulari.

Cani aizzati dalle sorelle contro 13enne, sequestrati i cellulari per ricostruire il moventeA Porto Cesareo le sorelle di 15 e 17 anni sono state indagate dopo aver aizzato due cani di grossa taglia contro una ragazza di 13 anni.

Argomenti più discussi: Rissa in strada con spranghe e mazze e cani aizzati contro i passanti, molti si rifugiano negli androni dei palazzi; Flotilla, il racconto shock di Antonella Bundu: Mi hanno obbligata a spogliarmi; Faida di sangue, ecco il volto violento dello spaccio a Venezia; Strada occupata, maxi rissa e vendetta. Pomeriggio (e notte) di follia a Regio Parco.

Rissa in strada a Torino Regio Parco con spranghe e mazze e cani aizzati contro i passanti, molti si rifugiano negli androni dei palazziMarino (Fdi): Sono tutti italiani di seconda generazione che ogni volta danno dimostrazione della propria non integrazione ... torinotoday.it