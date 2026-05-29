Canale5 svetta con Forbidden Fruit Ore 14 Sera leader dell' approfondimento
Canale5 con Forbidden Fruit ottiene il miglior risultato del pomeriggio, mentre alle 14 il programma di approfondimento si conferma leader. Su Rai1, Permette? Alberto Sordi registra una media di 1.880.
Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 Permette? Alberto Sordi segnare una media di 1.880.000 spettatori pari al 13.0% di share, mentre su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit vince la serata con una media di 1.924.000 spettatori con uno share pari al 14.3%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity raduna 872.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Splendida Cocococò totalizza 783.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 MasterChef diverte 424.000 spettatori (3.4%) e sul Nove Nove Comedy Club – Bodyscemi si aggiudica 402.000 spettatori con il 2.7%. Per l'approfondimento: su Rai2 Ore 14 Sera condotto da Milo Infante cresce ulteriormente conquistando una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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