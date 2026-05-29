Campo Utili secondo lotto chiuso entro luglio Ma la terza fase resta senza fondi

Il secondo lotto dei lavori nel campo utili sta per essere completato, con i nove nuovi platani già piantati. Si prevede che questa fase si chiuda entro luglio. Tuttavia, la terza fase del progetto non ha ancora ricevuto i fondi necessari per proseguire. Attualmente, non ci sono date certe per l'avvio dei lavori successivi, che rimangono senza finanziamenti.

Bergamo. I nove nuovi platani sono già stati messi a dimora e il secondo lotto dei lavori è ormai alle battute finali. Giovedì sera, 28 maggio, un arcobaleno compare sopra il cantiere di via Baioni: la seconda fase della riqualificazione del campo Utili dovrebbe chiudersi entro l’inizio di luglio. Resta invece in sospeso il futuro dell’ultima, e più costosa, parte del progetto. Il centro sportivo non distante dallo stadio è di proprietà del Comune ed è affidato in concessione a Bergamo Infrastrutture. A usarlo quotidianamente sono alcune associazioni sportive della città, come la Polisportiva dei Colli e la storica società di pugilato Bergamo Boxe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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