Un camper abbandonato a Cascina è stato avvolto dalle fiamme in una traversa di via Brodolini, vicino al collegamento pedonale tra il parcheggio dell’ospedale e piazza Caduti dei Lager Nazisti. L’incendio ha causato danni all’area circostante, senza segnalare feriti. L’opposizione ha chiesto maggiori controlli per prevenire episodi simili e garantire la sicurezza.

CASCINA – Un camper abbandonato a Cascina è stato coinvolto in un incendio nella traversa di via Brodolini, vicino al collegamento pedonale tra il parcheggio dell’ospedalino della Misericordia e piazza Caduti dei Lager Nazisti. A segnalare il caso è Dario Rollo, candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative ed esponente di Valori e Impegno Civico, che richiama l’attenzione sulla situazione dell’area e sui tempi di intervento dopo le prime denunce. Secondo quanto ricostruito dal gruppo consiliare, la presenza del mezzo era già stata segnalata pubblicamente il 3 febbraio. Nella stessa fase era stata inviata anche una Pec al sindaco e al comandante della polizia municipale per evidenziare una condizione di degrado più ampia, con rifiuti accumulati, problemi igienici e disagio segnalato da residenti e frequentatori della zona. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Camper abbandonato a Cascina prende fuoco, l’opposizione chiede più controlli

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