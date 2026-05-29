Campagna ' Negozio italiano' l' avvocato | Propaganda razziale Ma i pro-Vannacci promettono querela

Da ravennatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un referente di un partito ha diffuso adesivi con la scritta “Negozio italiano” nel Ravennate. Un avvocato ha definito l’iniziativa “propaganda razziale”. I sostenitori di Vannacci hanno annunciato una querela.

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Il caso degli adesivi “Negozio italiano” si allarga. L’iniziativa, che si riferisce alla campagna promossa da Futuro Nazionale, il partito dell’europarlamentare Roberto Vannacci, nelle scorse settimane è stata portata avanti anche nel Ravennate dal referente del partito Filippo Battaglia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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