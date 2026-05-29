Campagna ' Negozio italiano' l' avvocato | Propaganda razziale Ma i pro-Vannacci promettono querela
Un referente di un partito ha diffuso adesivi con la scritta “Negozio italiano” nel Ravennate. Un avvocato ha definito l’iniziativa “propaganda razziale”. I sostenitori di Vannacci hanno annunciato una querela.
Il caso degli adesivi “Negozio italiano” si allarga. L’iniziativa, che si riferisce alla campagna promossa da Futuro Nazionale, il partito dell’europarlamentare Roberto Vannacci, nelle scorse settimane è stata portata avanti anche nel Ravennate dal referente del partito Filippo Battaglia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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