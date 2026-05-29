Campagna antincendio in Sicilia presidio rafforzato nel Messinese | squadre a Santo Stefano di Camastra Vulcano e Lipari

Notizia in breve

In Sicilia, è stata avviata una nuova campagna antincendio con presidi rafforzati nel Messinese. Le squadre operative sono state posizionate tra la costa tirrenica e le Isole Eolie, in particolare a Santo Stefano di Camastra, Vulcano e Lipari. La decisione è stata presa in seguito alla firma di una convenzione tra la Regione e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La misura mira a potenziare la risposta in aree a rischio incendio.