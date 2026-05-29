Camion in fiamme sull' A14 brucia il semirimorchio carico di prodotti per la pulizia | traffico in tilt

Un camion che trasportava prodotti per la pulizia è stato avvolto dalle fiamme questa mattina sull'A14. Il semirimorchio ha preso fuoco mentre viaggiava, causando deviazioni e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non si segnalano feriti. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore, con code e disagi per gli automobilisti.

ANCONA – Paura questa mattina lungo l'A14, dove il semirimorchio di un camion che trasportava prodotti per la pulizia è stato avvolto dalle fiamme mentre era in transito. L'allarme è scattato poco prima delle 10 nel tratto compreso tra i caselli di Senigallia e Marotta, in direzione nord. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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AUTOCISTERNA CARICA DI GPL ESPLODE IN AUTOSTRADA: ALMENO 9 MORTI E FERITI

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