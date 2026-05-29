Lo studio Ghibli ha annunciato un cambiamento che ha suscitato preoccupazione tra i fan e gli addetti ai lavori. La comunicazione ha generato reazioni di sorpresa e incertezza. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le motivazioni. La notizia ha avuto un impatto immediato sui social e tra gli osservatori del settore, che hanno commentato l’evento.

Lo studio Ghibli è uno dei più famosi al mondo, e più apprezzati, e quando un colosso dell’animazione del genere comunica un cambiamento, lascia destabilizzazione. Perché è normale, ogni volta che un gigante dell’arte cambia pelle, il pubblico reagisce come se stesse assistendo a una perdita. È successo con la musica passata dal vinile allo streaming, con il cinema travolto dal digitale, con la pittura che ha visto nascere la fotografia e, oggi, con l’animazione davanti all’intelligenza artificiale e alle nuove logiche industriali, che abbiamo già ampiamente giudicato e analizzato, più e più volte. Insomma, sapete cosa penso dell’AI generativa scopo artistico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cambiamenti che spaventano allo Studio Ghibli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Occhi enormi e sguardo umano: il gatto che sembra Jiji dello Studio Ghibli conquista i socialUn gatto nero con occhi grandi e sguardo espressivo sta facendo il giro dei social media, attirando l’attenzione degli utenti per la sua somiglianza...

E VOI COME VIVRETE? Quando la letteratura giapponese incontra lo Studio GhibliNel 2023, il regista giapponese Miyazaki ha condiviso un nuovo poster per il suo prossimo film, intitolato Il ragazzo e l’airone, dopo aver...

Studio Ghibli annuncia grandi cambiamenti: è la fine di un'era!Scoprite chi assumerà la guida del leggendario studio d'animazione giapponese, lo Studio Ghibli, a partire dal mese di giugno. cinema.everyeye.it

Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato MononokeLa notizia arriva dai documenti ufficiali di fusione: TMS Entertainment assorbirà completamente la sua controllata Telecom Animation Film, rilevandone diritti e obblighi. Sul piano industriale è una ... movieplayer.it