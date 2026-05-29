Per il Ponte del 2 Giugno si prevede un clima instabile con caldo intenso e piogge temporanee. L’afa soffocante sarà accompagnata da brevi ma forti rovesci, creando condizioni di instabilità meteorologica su tutta la penisola. Le temperature rimarranno elevate, mentre le precipitazioni brevi ma intense si alterneranno alle ondate di calore. La situazione meteo si manterrà variabile fino alla Festa della Repubblica, con condizioni che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Sembra proprio che l’afa soffocante, intervallata da brevi ma intensi rovesci, accompagnerà l’Italia almeno fino al Ponte del 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Come riferisce Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, in questi giorni si sta assistendo a una lieve e temporanea diminuzione delle temperature a causa dell’instabilità che sta interessando soprattutto il Centro-Nord. Già nelle prossime ore il maltempo scatenerà temporali improvvisi e di forte intensità sulla Pianura Padana, in particolare sull’Emilia e sui settori del Nord-Ovest, ma anche su Liguria e Toscana. Con il passare delle ore, l’instabilità si sposterà progressivamente lungo la Penisola, concentrandosi inizialmente sulla fascia appenninica e successivamente sulle coste tirreniche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caldo soffocante e bombe d’acqua: il Ponte del 2 Giugno sarà all’insegna dell’instabilità meteorologica

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