Nel pomeriggio, sono previsti temporali tra Aspromonte e Sila, con possibili rovesci e fulmini nelle aree montuose. Sulla costa, invece, si manterranno condizioni di caldo e sole. Le temperature nel Cosentino sono destinate a salire nel fine settimana, anche se non sono indicati dettagli specifici sui valori previsti.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali pomeridiani tra Aspromonte e Sila?. Come cambieranno le temperature nel Cosentino durante il weekend?. Quando i fenomeni nuvolosi raggiungeranno le coste dell'alto Ionio?. Quali zone interne rischiano il peggio per le escursioni di oggi?.? In Breve Massime costiere tra 26 e 28 gradi con picchi di 31 nel Cosentino.. Rovescio pomeridiano previsto tra Aspromonte, Sila Piccola e zone delle Serre.. Venti settentrionali moderati previsti sull'alto Ionio durante il fine settimana.. Instabilità montana richiede prudenza per le attività all'aperto nel weekend.. Il sole di questo venerdì 29 maggio 2026 scalda già le strade di Reggio Calabria, mentre l’anticiclone protegge la regione preparando il terreno per il prossimo ponte del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo e sole sulla costa, ma rischio temporali tra Aspromonte e Sila

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Heres your Marco Island beach conditions report for Thursday, April 23, 2026:

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