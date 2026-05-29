Con l’arrivo di un’ondata di caldo improvviso, molte persone cercano di rinfrescarsi bevendo bibite ghiacciate. Un diabetologo ha ricordato che queste bevande sono ricche di zuccheri e calorie, sconsigliandone il consumo per chi cerca di mantenere sotto controllo la glicemia. La tentazione di bere qualcosa di freddo e dolce si fa sentire, ma si consiglia di preferire alternative più leggere.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Con il caldo improvviso che ha investito la Penisola, la voglia di rinfrescarsi con una bibita ghiacciata durante la giornata è diffusa. Ma, soprattutto se si ha qualche chilo di troppo o problemi di glicemia, la scelta non è tra le più salutari. "Quando si ha sete, meglio non cadere nella tentazione delle bevande zuccherate. L'idratazione è fondamentale, soprattutto con le temperature elevate e soprattutto per le persone di età più avanzate che sono a rischio di disidratazione. Ma per idratarsi serve l'acqua. Le varie bibite apportano calorie in eccesso che sono potenzialmente dannose per quanto riguarda il controllo del peso e del diabete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caldo, diabetologo: "No alla tentazione delle bevande zuccherate, troppe calorie"

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