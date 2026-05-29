Caldo diabetologo | No alla tentazione delle bevande zuccherate troppe calorie
Con l’arrivo di un’ondata di caldo improvviso, molte persone cercano di rinfrescarsi bevendo bibite ghiacciate. Un diabetologo ha ricordato che queste bevande sono ricche di zuccheri e calorie, sconsigliandone il consumo per chi cerca di mantenere sotto controllo la glicemia. La tentazione di bere qualcosa di freddo e dolce si fa sentire, ma si consiglia di preferire alternative più leggere.
Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Con il caldo improvviso che ha investito la Penisola, la voglia di rinfrescarsi con una bibita ghiacciata durante la giornata è diffusa. Ma, soprattutto se si ha qualche chilo di troppo o problemi di glicemia, la scelta non è tra le più salutari. "Quando si ha sete, meglio non cadere nella tentazione delle bevande zuccherate. L'idratazione è fondamentale, soprattutto con le temperature elevate e soprattutto per le persone di età più avanzate che sono a rischio di disidratazione. Ma per idratarsi serve l'acqua. Le varie bibite apportano calorie in eccesso che sono potenzialmente dannose per quanto riguarda il controllo del peso e del diabete. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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