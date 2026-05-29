Calciomercato Roma occasione Frattesi | il prezzo crolla e Gasperini osserva

Da sololaroma.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo di Frattesi è diminuito significativamente, creando un’opportunità di acquisizione. La Roma sta valutando questa possibilità, mentre il tecnico osserva la situazione. La società ha ormai completato quasi tutte le decisioni sul nuovo direttore sportivo e si sta concentrando sul mercato per eventuali acquisti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in corso.

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Dopo aver quasi del tutto definito la situazione relativa al nuovo direttore sportivo, la Roma può concentrarsi sul mercato. Tra i nomi che tornano d’attualità c’è quello di Davide Frattesi, che potrebbe lasciare Milano in estate. Se fino a pochi mesi fa la sua valutazione si aggirava intorno ai 40 milioni di euro, oggi il prezzo sarebbe sceso sensibilmente, aprendo nuovi scenari per i giallorossi. Frattesi-Inter: dall’eroe contro il Barcellona alla panchina. La stagione di Frattesi non è stata di certo tra le più brillanti della sua carriera. Negli anni della gestione Inzaghi il centrocampista aveva spesso trovato spazio, soprattutto a gara in corso, riuscendo a mettere in mostra le sue qualità negli inserimenti offensivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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