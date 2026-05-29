Calciomercato Roma occasione Frattesi | il prezzo crolla e Gasperini osserva

Notizia in breve

Il prezzo di Frattesi è diminuito significativamente, creando un’opportunità di acquisizione. La Roma sta valutando questa possibilità, mentre il tecnico osserva la situazione. La società ha ormai completato quasi tutte le decisioni sul nuovo direttore sportivo e si sta concentrando sul mercato per eventuali acquisti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in corso.