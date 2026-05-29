Calciomercato Roma occasione Frattesi | il prezzo crolla e Gasperini osserva
Il prezzo di Frattesi è diminuito significativamente, creando un’opportunità di acquisizione. La Roma sta valutando questa possibilità, mentre il tecnico osserva la situazione. La società ha ormai completato quasi tutte le decisioni sul nuovo direttore sportivo e si sta concentrando sul mercato per eventuali acquisti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in corso.
Dopo aver quasi del tutto definito la situazione relativa al nuovo direttore sportivo, la Roma può concentrarsi sul mercato. Tra i nomi che tornano d’attualità c’è quello di Davide Frattesi, che potrebbe lasciare Milano in estate. Se fino a pochi mesi fa la sua valutazione si aggirava intorno ai 40 milioni di euro, oggi il prezzo sarebbe sceso sensibilmente, aprendo nuovi scenari per i giallorossi. Frattesi-Inter: dall’eroe contro il Barcellona alla panchina. La stagione di Frattesi non è stata di certo tra le più brillanti della sua carriera. Negli anni della gestione Inzaghi il centrocampista aveva spesso trovato spazio, soprattutto a gara in corso, riuscendo a mettere in mostra le sue qualità negli inserimenti offensivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
10 Giocatori Nascosti in Premier League per le Squadre di Serie A - Le Cccasioni che NON Hai Notato
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Inter, pronto l’affondo decisivo per Kone ma la Roma fa muro: no a Frattesi, Gasperini vuole luiL'Inter ha avviato i contatti per acquistare Koné durante il calciomercato, ma trova resistenza dalla Roma, che preferisce ricevere Carlos Augusto...
DJI Mini 5 Pro: crolla il prezzo, l’occasione d’oro prima dei blocchiIl prezzo del DJI Mini 5 Pro Fly More Combo è diminuito sensibilmente, creando un'opportunità di acquisto prima dei potenziali blocchi.
Temi più discussi: Koné all'Inter, Frattesi alla Roma: affare in fase di studio, i dettagli; Calciomercato Inter: doppio scambio con la Roma?; Roma, nuovo assalto a Zirkzee: Gasp sogna la coppia tutta oranje con Malen; Calciomercato, Inter – Roma: doppio scambio?.
Il calciomercato estivo è già cominciato e secondo le ultime indiscrezioni, Roma e Juventus sarebbero pronte a darsi battaglia per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane. L’ex Sassuolo, già accostato in facebook
#Roma: idea scambio prestiti #Dovbyk - #Frattesi l'Inter cerca la cessione a titolo definitivo. #Calciomercato x.com
[Romano] Maurizio Sarri, pronto a firmare come nuovo allenatore dell'Atalanta poiché il contratto è già stato concordato. Sarri sostituisce Raffaele Palladino reddit
Calciomercato Roma News | Occasioni a zero: Gasperini chiama tre fedelissimi (oggi 28 maggio 2026)Calciomercato Roma News: News: Gasperini punta Kessié, Kolasinac e Djimsiti che hanno giocato tutti nella sua Atalanta, arriverà qualcuno di loro? ilsussidiario.net
Calciomercato Inter: doppio scambio con la Roma?Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo soprattutto sull'asse Milano-Roma, con nerazzurri e giallorossi che potrebbero intavolare una serie di trattative incrociate. Le necessità di bilancio ... fantacalcio.it