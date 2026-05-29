Il brasiliano, testimonial FedEx, ha portato il trofeo della Champions League a Budapest, dove si è soffermato sulla possibile scelta di giocare nella difesa dell'Arsenal, sottolineando l'importanza di Vitinha come elemento decisivo. Non ha fornito dettagli su Ancelotti, limitandosi a commenti generici. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media, mentre la coppa ha fatto il suo ingresso nella capitale ungherese.

Sorride, Cafu, come quando con le sue irresistibili progressioni sulla destra mandava in crisi le difese di mezzo mondo. Adesso sorride quando rivede il trofeo della Champions League, vinto col Milan nel 2007, che ha accolto a Budapest come testimonial di FedEx, che ha consegnato il trofeo alla città della finale. Sorride quando incontra i tifosi, che provano a batterlo nel “Move Like a Pro”, l’evento di cui è stato protagonista nel festival dedicato ai fan nella capitale ungherese, nella Piazza degli Eroi trasformata in ritrovo per tutti i tifosi che aspettano la finale. Lui tira calci a un pallone come ai bei tempi, posa con la coppa, sorride per i selfie e firma autografi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cafù: "Giocherei nella difesa dell'Arsenal, Vitinha sarà decisivo. Ancelotti? Mi aspetto..."

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