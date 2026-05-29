cadelbosco furto notturno alla caffetteria il gioiello

Notizia in breve

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, un furto è stato scoperto alla Caffetteria Il Gioiello a Cadelbosco Sopra. I ladri sono entrati nel locale e hanno portato via oggetti di valore. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali danni o sulle modalità del colpo. Il locale si trova nella zona della Bassa.