Cadelbosco furto notturno alla Caffetteria Il Gioiello

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, un furto è stato scoperto alla Caffetteria Il Gioiello a Cadelbosco Sopra. I ladri sono entrati nel locale e hanno portato via oggetti di valore. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali danni o sulle modalità del colpo. Il locale si trova nella zona della Bassa.

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Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 29 maggio 2026 - Ladri ancora una volta in azione ai danni di un locale pubblico nella Bassa. La scorsa notte verso le due l’allarme è scattato alla Caffetteria Il Gioiello, in via don Pellegrino d’Oglio, in centro storico a Cadelbosco Sopra. I carabinieri della caserma del paese stanno indagando per risalire agli autori dell’intrusione. Si è trattato di un furto con spaccata messo a segno a due passi dalle piazze centrali di Cadelbosco. I ladri hanno infranto la vetrata posteriore del locale usando uno dei tombini in ghisa che chiudono i pozzi delle fognature. Una volta all'interno i ladri hanno rubato la macchina cambia monete, che conteneva una somma di circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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