La Romania ha dichiarato il console generale russo persona non grata, in seguito allo schianto di un drone russo durante la notte su un condominio, che ha provocato due feriti. La decisione è stata comunicata oggi, e Bucarest ha ordinato l’espulsione del rappresentante diplomatico. Mosca ha reagito annunciando che risponderà a questa mossa.

Bucarest, 29 maggio 2026 – La Romania dichiara il console generale russo persona non grata dopo lo schianto di un drone russo nella notte su un condominio che ha causato due feriti. E dispone la chiusura della rappresentanza a Costanza. La reazione russa. Le contromisure "non tarderanno ad arrivare", ha dichiarato a Ria Novosti la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Gli occidentali hanno bisogno del clamore mediatico suscitato dal drone in Romania per distogliere l'attenzione dall'omicidio dei bambini di Starobilsk per mano di Zelensky, commesso con fondi e sostegno dell'Ue e, come ormai è chiaro, per giustificare la chiusura del Consolato generale russo a Costanza", ha concluso la diplomatica russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bucarest espelle il console russo, ira di Mosca: “Risponderemo presto”

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