Brusco presenta il nuovo album Croccante sul palco di Testaccio Estate

Brusco presenterà dal vivo il suo nuovo album “Croccante” sabato 6 giugno a Testaccio Estate. L’album, disponibile dal 22 maggio, è il quinto in carriera per l’artista. La serata si svolgerà all’aperto, con il pubblico che potrà ascoltare le nuove tracce e i brani già noti. La data segna l’unica tappa di questa fase promozionale del disco.

Disponibile da venerdì 22 maggio, “Croccante” è il nuovo album di Brusco, che l’artista presenterà dal vivo sabato 6 giugno sul palco di Testaccio Estate.Un lavoro maturo e coinvolgente, che fonde le inconfondibili sonorità reggae -da sempre cifra stilistica di Brusco- con una sensibilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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