BriEcologica smaltiva illecitamente rifiuti speciali | nuova inchiesta dell' Antimafia Roma ai domiciliari

Un’indagine dell’Antimafia ha portato all’arresto di una coppia di 48 e 45 anni, residenti a Brindisi, e alla sospensione dell’attività di Bri.Ecologica. La società è accusata di aver smaltito illegalmente rifiuti speciali. I due coniugi sono stati posti ai domiciliari. La procura ha avviato verifiche su pratiche di gestione dei rifiuti svolte dalla società. Nessun altro dettaglio sui procedimenti giudiziari o sulle modalità di smaltimento illegale.

Sono comparsi nuovamente i due coniugi brindisini Cosimo Roma e Manuela Milano di 48 e 45 anni, oltre alla loro Bri.Ecologica Srl, nelle carte dell'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all'operazione “Erebus”, condotta dal Nucleo operativo ecologico e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bari. Ruoli e responsabilità Un'indagine imponente durata due anni, che ha portato all'esecuzione di 19 misure cautelari, coinvolgendo complessivamente 30 indagati e sei aziende. Secondo il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, le attività illecite avevano ridotto ampie porzioni della regione a una “discarica a cielo aperto” con circa 3. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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