Brescia aria di casa Fattore PalaLeonessa Massinburg ancora ko
La Pallacanestro Brescia torna a giocare al PalaLeonessa A2A, dove si era assestata. La partita in programma questa sera alle 20 vede ancora assente il giocatore Massinburg, che non è in campo. La squadra affronta l’incontro senza di lui, con la volontà di ottenere una vittoria davanti ai propri tifosi. La partita si svolge sul parquet di casa, con il pubblico presente sugli spalti.
La Pallacanestro Brescia torna dove voleva essere. Questa sera alle 20, al PalaLeonessa A2A, la squadra di Matteo Cotelli apre la sua semifinale degli LBA Playoff Unipol 2026, il punto più alto di una stagione costruita con continuità, identità e una forza mentale già messa alla prova nel durissimo quarto di finale contro Trieste. Per Brescia è la quarta semifinale scudetto della sua storia, la terza consecutiva. Un dato che ormai certifica la stabilità del progetto biancoblù, non più sorpresa del campionato ma realtà consolidata ai vertici della Serie A. C’è anche un elemento nuovo: per la prima volta Brescia affronta una semifinale con il fattore campo a favore, partendo con due gare consecutive davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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