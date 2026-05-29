Un marchio di orologeria britannico diventerà il primo del suo paese a mettere un orologio sulla Luna. La Bremont Supernova sarà indossata dagli astronauti durante le missioni spaziali programmate per quest’anno. Questa operazione segna un record per il marchio, che si inserisce nella storia dell’esplorazione spaziale con un modello di alta gamma. Non sono stati forniti dettagli su come l’orologio verrà utilizzato o sulla missione specifica.

Il marchio britannico di orologeria di lusso Bremont entrerà quest’anno nella storia. Sarà infatti il primo brand d’oltremanica a raggiungere il suolo della Luna. Questo traguardo è frutto di una collaborazione con la compagnia aerospaziale Astrolab. Per l’occasione, Bremont lancia la nuova collezione ispirata allo spazio: “Supernova”. La linea si affiancherà ai già esistenti universi di prodotto Sea, Land e Air. Il Bremont Supernova Chronograph volerà a bordo del rover FLIP di Astrolab. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bremont Supernova al polso degli astronauti

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