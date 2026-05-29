Durante un convegno alla Camera dei Deputati, Antonio Brandi ha dichiarato che il politicamente corretto rappresenta una forma di censura silenziosa. Ha evidenziato come questa tendenza possa limitare la libertà di parola, influire sulla fede e influenzare l’educazione, definendola una “minaccia sottile”. L’evento è stato organizzato da un’associazione che si occupa di temi relativi alla famiglia e alla tutela dei valori tradizionali.

A margine del convegno organizzato da Pro Vita & Famiglia alla Camera dei Deputati, Antonio Brandi parla di una “minaccia sottile e silenziosa” contro libertà di parola, fede ed educazione. Dal ruolo degli algoritmi alle campagne mediatiche, fino ai casi delle buffer zones nei Paesi europei, il presidente dell’associazione denuncia quello che definisce “un processo alle idee e ai pensieri”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Brandi: Il politicamente corretto è il nuovo grande bavaglio

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