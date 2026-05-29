Un nuovo progetto nel settore automobilistico punta a riproporre un’esperienza di guida senza filtri, lontana dalle tecnologie digitali e dai sistemi di assistenza elettronica. Questa iniziativa si sviluppa nella Motor Valley e si distingue per il suo approccio, che si contrappone alle auto moderne, caratterizzate da schermi e software avanzati. Non si tratta di restomod nel senso tradizionale, ma di un ritorno a veicoli più semplici e diretti, senza fronzoli tecnologici.

Nel cuore della Motor Valley nasce un progetto che prova ad andare in direzione opposta rispetto all’automobile moderna fatta di schermi, software e assistenze elettroniche. Si chiama Brado ed è una nuova manifattura italiana indipendente specializzata in veicoli “luxury leisure”. Il primo modello è Carbon Buggy, reinterpretazione contemporanea del classico dune buggy costruita attorno a una filosofia radicale: peso ridotto, guida analogica e nessun aiuto elettronico. Dietro il progetto ci sono Matias Mussetta, tecnico che ha lavorato tra Scuderia Toro Rosso, Lamborghini, Dallara e Ferrari Hypercar 499P vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023, e Andrea Mazzuca, co-fondatore di Outlierman e figura conosciuta nel mondo della comunicazione automotive e del lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brado Carbon Buggy, non solo restomod. Il ritorno alla guida senza filtri

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