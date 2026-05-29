Boxe A SAN SEVERINO Arriva De Carolis ex campione del mondo
San Severino si prepara ad accogliere un ex campione del mondo di pugilato, dopo la visita dello scorso novembre di un peso massimo olimpico. La presenza di De Carolis, noto per aver conquistato il titolo mondiale, è prevista nei prossimi giorni. La città si sta organizzando per l’evento, che attirerà appassionati e sportivi locali. La visita si inserisce in un calendario di iniziative legate alla boxe, già arricchito dall’arrivo di altri atleti di rilievo.
Dopo la visita del peso massimo olimpico Diego Lenzi dello scorso novembre, San Severino si prepara ad accogliere un altro grande nome del pugilato italiano. Domani alle 17.30 e domenica alle 18.30 arriva infatti Giovanni De Carolis, ex campione mondiale Wba dei supermedi, protagonista di uno stage organizzato dall’Associazione pugilistica settempedana in collaborazione con la Federazione italiana e il patrocinio del Comune di San Severino. L’appuntamento si tiene alla Bocciofila, dove si allenano anche i ragazzi dell’Accademia. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di formazione per gli appassionati della boxe. De Carolis, 41 anni, conquistò il titolo mondiale nel 2016 battendo il tedesco Vincent Feigenbutz, diventando il 35° italiano iridato e il quarto campione nazionale nella categoria dei supermedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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