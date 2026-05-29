boxe a san severino arriva de carolis ex campione del mondo

Notizia in breve

San Severino si prepara ad accogliere un ex campione del mondo di pugilato, dopo la visita dello scorso novembre di un peso massimo olimpico. La presenza di De Carolis, noto per aver conquistato il titolo mondiale, è prevista nei prossimi giorni. La città si sta organizzando per l’evento, che attirerà appassionati e sportivi locali. La visita si inserisce in un calendario di iniziative legate alla boxe, già arricchito dall’arrivo di altri atleti di rilievo.