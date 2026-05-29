botte tra tifosi emessi ben 11 daspo

TERNI Undici Daspo emessi dal questore Michele Abenante per due diversi episodi di violenza e per un totale complessivo di 46 anni di interdizione dagli impianti sportivi. Coinvolti tifosi di Trenana, Livorno e Carrarese. Quattro Daspo sono stati adottati nei confronti di tifosi ternani ritenuti coinvolti in una rissa avvenuta nella notte del 29 marzo scorso nella centrale via della Bardesca. I provvedimenti, emessi all’esito dell’attività istruttoria della Divisione anticrimine e del lavoro svolto dalla squadra mobile, scaturiscono dalla zuffa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali con il volto travisato e armati di mazze da baseball, bottiglie e cinture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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