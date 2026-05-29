Botte tra tifosi Emessi ben 11 Daspo
Il questore ha emesso undici provvedimenti di Daspo per due episodi di violenza tra tifosi, con una durata complessiva di 46 anni di interdizione dagli impianti sportivi.
TERNI Undici Daspo emessi dal questore Michele Abenante per due diversi episodi di violenza e per un totale complessivo di 46 anni di interdizione dagli impianti sportivi. Coinvolti tifosi di Trenana, Livorno e Carrarese. Quattro Daspo sono stati adottati nei confronti di tifosi ternani ritenuti coinvolti in una rissa avvenuta nella notte del 29 marzo scorso nella centrale via della Bardesca. I provvedimenti, emessi all’esito dell’attività istruttoria della Divisione anticrimine e del lavoro svolto dalla squadra mobile, scaturiscono dalla zuffa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali con il volto travisato e armati di mazze da baseball, bottiglie e cinture. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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