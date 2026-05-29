La Borsa di Milano ha chiuso con un aumento dello 0,5%, trainata dall’ottimismo legato alle notizie provenienti dall’Iran e dall’Europa. La discussione sulla politica di Trump e le sue possibili ripercussioni sui titoli bancari sono al centro dell’attenzione. Nel frattempo, l’oro ha registrato un forte rialzo, superando di gran lunga il prezzo del petrolio. Questi movimenti riflettono l’incertezza sui mercati e le reazioni alle tensioni internazionali.

? Domande chiave Come influenzerà la parola di Trump il futuro dei titoli bancari?. Perché l'oro ha registrato un'impennata così violenta rispetto al petrolio?. Quali settori rischiano una correzione tecnica se la tregua fallisce?. Cosa spinge il prezzo del gas a salire nonostante l'ottimismo?.? In Breve Oro sale del 3,03% a 4.516,27 dollari; gas aumenta dell'1,42% a 47,65 euro.. Lusso e trasporti crescono: Cucinelli +2,38%, Lufthansa +2,47%, Air France-Klm +2,3%.. Btp decennali scendono al 3,67% con spread verso i 71,1 punti.. Disoccupazione tedesca scende sotto i 3 milioni di persone; Parigi sale dello 0,75%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa, Milano sale dello 0,5%: l’ottimismo per l’Iran spinge l’Europa

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#ULTIMORA | La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,62% a quota 49.473 punti In testa al listino Stm (+3,4%) con il rimbalzo dei titoli dei produttori di chip dopo i risultati positivi di Nvidia. Sale poi Amplifon (+2,88%) dopo il collocamento del x.com

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