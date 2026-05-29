Borsa l’indice torna sopra i 50.000 | spinta dal calo del petrolio

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’indice di Borsa supera di nuovo i 50.000 punti, sostenuto dal calo del prezzo del petrolio Brent, che scende sotto i 80 dollari al barile. Il mercato non reagisce alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, mantenendo un andamento stabile nonostante le notizie geopolitiche. La quotazione del Brent, che ha influenzato il rialzo, potrebbe influire sul raggiungimento del target di 51.400 punti.

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? Punti chiave Come influirà il calo del Brent sul target dei 51.400 punti?. Perché i mercati ignorano le tensioni tra Stati Uniti e Iran?. Quale strategia operativa adottare se l'indice scende a 48.000 punti?. Quanto può pesare un ritorno del petrolio sopra i 95 dollari?.? In Breve Brent scende sotto i 95 dollari stabilizzandosi nell'area dei 92 dollari.. Target tecnico FtseMib fissato a 51.400 punti con rendimento previsto del 25%.. Supporto FtseMib a 44.400 punti con possibile aumento esposizione al 90%.. Mercati anticipano accordo USA-Iran per stabilità nello stretto di Hormuz..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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