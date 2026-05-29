Borgo Valsugana c' è un serpente a scuola | arrivano i vigili del fuoco

Un serpente è stato trovato in una scuola di Borgo Valsugana, in Trentino. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuoverlo. È il secondo caso in pochi giorni, dopo un episodio analogo in Alto Adige. La presenza del rettile è stata segnalata da insegnanti e studenti, che hanno avvisato le autorità. Non sono stati riportati feriti o altre complicazioni. La scuola è stata evacuata temporaneamente durante l’intervento.

Dopo quello avvenuto nei giorni scorsi in Alto Adige, anche il Trentino ha ora il suo “caso” di serpente scovato in una scuola. Succede a Borgo Valsugana dove ieri, giovedì 28 maggio, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in quel dell’istituto Degasperi.Più lo stupore che lo spavento, vista. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Un serpente nella scuola, arrivano i vigili del fuoco

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