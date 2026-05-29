Circa 150 studenti hanno partecipato a un rito di imberrettamento in una storica sede amministrativa. Durante l’evento, si è svolto un rituale tradizionale legato alla goliardia, con alcuni partecipanti che hanno mostrato documenti antichi. Uno di loro ha portato un foglio datato 1899, che testimonia la continuità storica della tradizione. Il rito ha coinvolto anche l’apposizione di simboli e gesti simbolici tra gli studenti.

? Punti chiave Cosa accadeva durante l'antico rito dell'imberrettamento tra gli studenti?. Chi è il membro della goliardia che ha portato un documento del 1899?. Come si è evoluto il legame tra studio e libertà in mille anni?. Perché la goliardia bolognese è considerata un meccanismo di trasmissione culturale?.? In Breve Prorettrice Cristina Femoni e Gran Maestro Uichipedia Atleticus Sainzos Inebriator presenti all'evento.. Dario Gambarin presenta un documento storico della Goliardia risalente al 1899.. Nel 1889 la popolazione studentesca bolognese superava le 1.800 unità iscritte.. Tradizioni di iniziazione come l'imberrettamento risalgono alle pratiche del Trecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, 150 goliardi a Palazzo d’Accursio: rito e storia millenaria

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