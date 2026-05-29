Blue Origin | esplode un razzo in Florida crolla la torre parafulmini

Un razzo di Blue Origin è esploso in Florida durante un test, causando il crollo di una torre parafulmini alta 180 metri. L'esplosione ha danneggiato la struttura, che si trovava vicino al sito di lancio. I sistemi di sicurezza non hanno impedito il guasto durante la fase di hotfire, il test di accensione del motore. La torre è stata gravemente danneggiata e il motivo per cui i sistemi di sicurezza non hanno evitato il danno non è ancora stato chiarito.

? Punti chiave Come ha fatto l'esplosione a distruggere la torre parafulmini da 180 metri?. Perché i sistemi di sicurezza non hanno impedito il guasto durante l'hotfire?. Quali danni strutturali subirà il Complesso 36 dopo l'impatto del razzo?. Come influirà questo incidente sui tempi di lancio della rete internet Leo?.? In Breve L'incidente al Complesso 36 è avvenuto alle ore 21:00 del 28 maggio.. La torre parafulmini distrutta raggiungeva un'altezza di 180 metri.. Il test hotfire coinvolgeva un vettore destinato alla costellazione internet Leo di Amazon.. Le riparazioni al sito di Cape Canaveral impatteranno le tempistiche del progetto Leo.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Blue Origin rocket explodes in massive fireball on Florida launch pad

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