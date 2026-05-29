Un razzo New Glenn di Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test di accensione dei motori sulla piattaforma di lancio, provocando un boato che si è sentito nelle zone vicine e una palla di fuoco arancione visibile dalla spiaggia. L'esplosione ha fatto tremare le case nelle aree circostanti, mentre non sono stati segnalati feriti. La compagnia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Un razzo New Glenn della Blue Origin è esploso giovedì sera sulla piattaforma di lancio durante un test di accensione dei motori, provocando un boato avvertito nelle aree vicine e una palla di fuoco arancione visibile anche dalla spiaggia. L’incidente è avvenuto al Complesso di lancio 36 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, intorno alle 21. Le case hanno tremato a Cape Canaveral e Cocoa Beach, mentre molti residenti hanno iniziato a chiedere sui social cosa fosse accaduto. La società fondata da Jeff Bezos ha fatto sapere che tutto il personale impegnato nell’area è stato rintracciato. Il test e l’anomalia sulla piattaforma. Secondo quanto comunicato dalla Blue Origin, l’esplosione è avvenuta durante un test di accensione dei motori del razzo New Glenn. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Blue Origin, esplode il razzo durante un test: tremano le case vicino a Cape Canaveral

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Blue Origin rocket explodes during test at Cape Canaveral

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Un razzo Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante il test di accensione x.com

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