Blue Origin | esplode il New Glenn rischi per il programma Artemis
Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test di hotfire sulla rampa di lancio. L'esplosione ha causato danni alla struttura, con parti del motore che si sono incendiate e poi distrutte. Non sono stati segnalati feriti. La perdita del veicolo potrebbe ritardare il programma Artemis, che utilizza tecnologie simili. Le componenti del motore coinvolte nell'esplosione non sono ancora state rese note.
? Punti chiave Come influirà il danno alla rampa sul programma Artemis?. Quali componenti del motore hanno causato l'esplosione durante l'hotfire?. Quanto tempo servirà per riparare il Launch Complex 36?. Perché questo incidente mette in crisi la missione Blue Moon?.? In Breve Danni al Launch Complex 36 compromettono il lancio del 4 giugno per Amazon.. Jared Isaacman coordina l'indagine NASA sulle cause tecniche dell'anomalia.. Il fallimento minaccia la missione Artemis IV prevista per fine 2028.. Precedente blocco FAA avvenuto il 19 aprile dopo il terzo volo New Glenn.. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso nella serata di giovedì 28 maggio presso il Launch Complex 36 della Cape Canaveral Space Force Station, durante un test dei motori previsto a pochi giorni dal lancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Cape Canaveral: esplode il razzo New Glenn di Blue Origin durante il test
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