Blue Origin | esplode il New Glenn rischi per il programma Artemis

Notizia in breve

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test di hotfire sulla rampa di lancio. L'esplosione ha causato danni alla struttura, con parti del motore che si sono incendiate e poi distrutte. Non sono stati segnalati feriti. La perdita del veicolo potrebbe ritardare il programma Artemis, che utilizza tecnologie simili. Le componenti del motore coinvolte nell'esplosione non sono ancora state rese note.