Blind box Arezzo | cosa abbiamo trovato nei pacchi smarriti venduti al chilo al Centro Affari
La fortuna si può pesare? Per molti, sotto forma di pacchi misteriosi venduti al chilo, sì. O quantomeno, vale la pena provare l'esperienza dell'acquisto al buio per scoprire se all'interno dei box ci sono dei prodotti tanto desiderati. Dopo l'appuntamento dello scorso halloween al centro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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