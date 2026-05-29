Biondi ai candidati sindaco | La cultura non è un ornamento ma il destino di Agrigento

Tra dieci giorni si vota ad Agrigento. Biondi invita i candidati sindaco a considerare la cultura come priorità, sottolineando che non è un ornamento ma il destino della città. In queste settimane, si sono sentite promesse e accuse, ma manca un dibattito sulla cultura. Biondi evidenzia l'assenza di discussioni sul tema nel confronto elettorale.

"Tra dieci giorni Agrigento sceglierà il proprio sindaco. In queste settimane abbiamo ascoltato gioiose promesse, legittime accuse e stati di emergenza quotidiana, ma dentro questo confronto elettorale vi è stata un'assenza clamorosa, un silenzio spaventosamente grande: la Cultura". Beniamino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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