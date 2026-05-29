Bienno | Palio dei Cantù
A Bienno si svolge il Palio dei Cantù, un evento che richiama atmosfere d’altri tempi. La manifestazione vede protagonisti i partecipanti in una sfida tra rivalità accese ma caratterizzate da un clima festoso. La città si prepara a rivivere momenti di tradizione e competizione, con le strade animate da attività e festeggiamenti legati alla storica tradizione locale. L’evento si svolge nel rispetto dell’atmosfera di una volta, coinvolgendo la comunità e i visitatori.
Atmosfera d'altri tempi e lo spirito di una rivalità accesa ma festosa: Bienno è pronta a fare un tuffo nel passato. Questo fine settimana uno dei borghi più belli d'Italia ospita il tradizionale Palio dei Cantù, una tre giorni intensa in cui le contrade storiche si sfideranno per conquistare la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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