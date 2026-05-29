Bienno | Palio dei Cantù

Notizia in breve

A Bienno si svolge il Palio dei Cantù, un evento che richiama atmosfere d’altri tempi. La manifestazione vede protagonisti i partecipanti in una sfida tra rivalità accese ma caratterizzate da un clima festoso. La città si prepara a rivivere momenti di tradizione e competizione, con le strade animate da attività e festeggiamenti legati alla storica tradizione locale. L’evento si svolge nel rispetto dell’atmosfera di una volta, coinvolgendo la comunità e i visitatori.