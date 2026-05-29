Biblofestival fa tappa a Ciserano Brignano Cologno e Canonica

Martedì 2 giugno si tiene l’evento a Ciserano, seguito da Brignano Gera d’Adda il 4 giugno, e venerdì 5 a Cologno al Serio e Canonica d’Adda. Sono le prime tappe di giugno per Biblofestival, che prevede una serie di appuntamenti distribuiti in queste località.

Il mese di giugno di Biblofestival è denso di appuntamenti. I primi eventi della settimana sono organizzati martedì 2 a Ciserano, giovedì 4 a Brignano Gera d’Adda, venerdì 5 a Cologno al Serio e a Canonica d’Adda. La ventitreesima edizione di Biblofestival – edizione 2026 – è frutto della co-progettazione tra Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia e il Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine, in collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Il progetto Biblofestival – edizione 2026, ha ottenuto il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del Bando “Promozione della lettura – anno 2025”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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