“E perché no (mettere i bengalesi nella lista ndr)? Non l’hanno digerita questa volta, ma la prossima volta la digeriscono (gli elettori ndr)”, a pronunciare queste parole durante la trasmissione di Lilli Gruber su La 7 è lo storico volto della sinistra Pier Luigi Bersani. Commentando a Otto e Mezzo il flop elettorale a Venezia, in cui il Pd ha candidato ben 7 bengalesi senza che nessuno di loro fosse eletto e che hanno condotto la campagna elettorale interamente in lingua straniera, il padre nobile della sinistra ha convintamente rivendicato la presa di posizione del partito di Elly Schlein, facendo intendere che è comunque quella la direzione in cui l’opposizione ha intenzione di andare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bersani dalla Gruber strizza l'occhio all'Islam politico. "Prossima volta gli elettori digeriranno i bengalesi"

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