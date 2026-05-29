Vincenzo Berdini è stato rieletto sindaco di Pedaso con una vittoria schiacciante. La ripresa della carica avviene in un contesto di elezioni anticipate, determinato da circostanze specifiche che hanno portato al voto prima del previsto. Berdini ha dichiarato che solo gli elettori possono decidere di rimuoverlo dall’incarico. La sua vittoria è stata molto netta e ha assunto un valore politico particolare, considerando le condizioni in cui si sono svolte le consultazioni.

Vincenzo Berdini torna alla guida del Comune di Pedaso e lo fa con una vittoria netta che assume un significato politico ancora più forte alla luce delle particolari circostanze che hanno portato la cittadina al voto anticipato. Il candidato della lista ‘Pedaso con Berdini’ ha ottenuto 773 preferenze, superando con ampio margine Giuseppe Galasso della coalizione ‘RinnoviAmo Pedaso, fermo a 453 voti, e Paolo Marconi della lista "La Rete progetto per Pedaso", che ha raccolto 447 consensi. Un risultato che ridisegna anche la composizione del nuovo Consiglio comunale. Tra i banchi della maggioranza siedono Grazia D’Angelo, Gianni D’Andrea, Marco Mancini, Erika Trasarti, Saverio Pacetti, Andrea Monterubbianesi e Albert Celislami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Berdini: "Solo gli elettori possono mandarmi a casa"

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