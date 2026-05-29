Berardi e il sogno Champions | Via soltanto per quella

Domenico Berardi ha dichiarato che il suo eventuale addio al Sassuolo avverrebbe esclusivamente per trasferirsi in una squadra qualificata alla Champions League. La sua motivazione principale sarebbe questa, in risposta a chi gli ha chiesto se ci siano altre ragioni dietro a un possibile cambio di maglia. Il giocatore ha ribadito che il suo obiettivo è partecipare alla massima competizione europea. Nessuna altra motivazione è stata menzionata pubblicamente.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Via da Sassuolo? Solo per la Champions League, la sintesi che Domenico Berardi oppone a chi gli prospetta un’estate da uomo mercato. Non una Champions League qualunque, però, "ma da protagonista, non da comprimario, e dentro un progetto in cui non sarei considerato un ‘passeggero’: è questa l’unica opzione che prenderei in considerazione se qualcuno mi cercasse". Prepariamoci, allora, a qualche si dice, ma non contiamoci troppo, su un’estate ‘calda’, dal punto di vista delle trattative, per il ‘10’ neroverde. "Io amo giocare a calcio e amo il Sassuolo: ho dato tanto a questo club e viceversa", ha detto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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