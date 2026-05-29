Beppe Sala il capo di gabinetto passa col rosso | recidivo maxi-multa e patente ritirata

Notizia in breve

Un collaboratore stretto del sindaco di Milano è stato multato e gli è stata ritirata la patente dopo essere passato col rosso in più occasioni. La vicenda riguarda Filippo Barberis, capo di Gabinetto, che ha accumulato diverse infrazioni al codice della strada. La multa è stata contestata più volte, e la patente gli è stata sospesa. La notizia ha suscitato imbarazzo tra le fila dell’amministrazione comunale.