Beppe Sala il capo di gabinetto passa col rosso | recidivo maxi-multa e patente ritirata
Un collaboratore stretto del sindaco di Milano è stato multato e gli è stata ritirata la patente dopo essere passato col rosso in più occasioni. La vicenda riguarda Filippo Barberis, capo di Gabinetto, che ha accumulato diverse infrazioni al codice della strada. La multa è stata contestata più volte, e la patente gli è stata sospesa. La notizia ha suscitato imbarazzo tra le fila dell’amministrazione comunale.
Una vicenda che provoca più di un brivido di imbarazzo per Beppe Sala, sindaco di Milano. Il protagonista di suddetta vicenda? Filippo Barberis, suo stretto e fidatissimo collaboratore nonché capo di Gabinetto. Il braccio destro del primo cittadino, 43 anni, ex capogruppo del Pd a Palazzo Marino, è stato fermato dalla polizia locale dopo una grave infrazione stradale avvenuta nel centro del capoluogo lombardo, tra via Verziere e via Larga, a pochi passi dal comando di piazza Beccaria. Secondo quanto ricostruito, due agenti motociclisti hanno visto uno scooter attraversare l'incrocio con il semaforo rosso. Alla guida ci sarebbe stato proprio Barberis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Filippo Barberis passa col rosso: patente ritirata per il capo di gabinetto di Beppe SalaFilippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco, è stato fermato mentre attraversava con il semaforo rosso tra via Larga e via Verziere.
Milano, passa con il rosso in scooter: multa e patente ritirata per Barberis, capo di gabinetto di SalaUn uomo in scooter è stato fermato dai vigili a Milano mentre attraversava con il rosso.
Temi più discussi: Il sindaco Sala: Vedo spegnersi lo spirito della borghesia milanese che si è ripiegata su sé stessa; Beppe Sala: Chi delinque paghi, ma non si strumentalizzi pur di vincere le elezioni; Il capo di gabinetto di Beppe Sala passa col rosso (con recidiva): patente ritirata; Milano verso il taser in dotazione ai vigili urbani. Il sindaco si iscrive al fronte del sì: Appropriato.
Il capo di gabinetto di Beppe Sala passa col rosso (con recidiva): patente ritirata x.com
Il capo di gabinetto di Beppe Sala passa col rosso (con recidiva): patente ritirata facebook
Il capo di gabinetto di Beppe Sala passa col rosso (con recidiva): patente ritirataL'infrazione: il braccio destro del sindaco si è visto ritirare la patente per recidiva ... msn.com
Beppe Sala e le Olimpiadi Milano-Cortina: I Giochi un grande evento per l’Italia. Le proteste? No alle strumentalizzazioniNiente commenti nei giorni successivi all’inaugurazione dei Giochi a San Siro, centellinate le dichiarazioni prima del grande evento. Il sindaco Beppe Sala rompe il silenzio, iniziando dalla ... milano.corriere.it