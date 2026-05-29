Benevento tra arte e leggenda | il ricco programma del fine settimana

Nel fine settimana, a Benevento si svolgerà un evento che combina arte e tradizione locale, con attività che si svolgeranno anche all’interno di un tribunale. Sono previste esposizioni e iniziative legate alla cultura sannita, tra cui un approfondimento sul mito della Strega e la storia del liquore tradizionale della zona. La manifestazione intende mettere in relazione aspetti storici e artistici attraverso diverse iniziative, coinvolgendo il pubblico in vari spazi della città.

? Punti chiave Cosa accadrà tra le mura di un tribunale con l'arte sannita?. Come si collegano il mito della Strega e il liquore locale?. Dove si svolgeranno le performance coreane nel cuore del Museo ARCOS?. Chi porterà il teatro shakespeariano tra i vicoli di San Lupo?.? In Breve Mostra Strega all'Antum Hotel e presentazione libro di Giulio Miele alla Libreria Masone. Performance coreane al Museo ARCOS e incontro su Eduardo De Filippo a Santa Sofia. Simposio di scultura ad Apice e presentazione libro di Assunta Pagnozzi a Pannarano. Rotarun da Airola per 9.900 km a favore della cooperativa ICAR e scuole locali. Venerdì 29 maggio 2026, Benevento e il Sannio si preparano a un fine settimana densamente popolato da appuntamenti che spaziano dall’arte contemporanea alla memoria storica, fino alla solidarietà per la salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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