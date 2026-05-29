Gli studenti della scuola primaria del De La Salle hanno portato in scena lo spettacolo “La Magia del Noce”. L’evento si è svolto a Benevento e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori. La rappresentazione ha coinvolto i bambini nel racconto, che ha attirato applausi e apprezzamenti. L’iniziativa ha avuto come obiettivo la valorizzazione delle capacità artistiche e creative degli studenti.

Da questo simbolo, legato al significato di “porta” e apertura verso il mondo, è nato un percorso artistico che ha affrontato temi attuali come la pace e il contrasto alla violenza sulle donne. Lo spettacolo ha riscosso grande partecipazione e consenso da parte del pubblico, confermando il valore educativo e culturale di un progetto capace di coniugare arte, identità territoriale e impegno sociale. Comunicato Stampa Emozioni, musica e creatività per gli studenti dell’IC “A. Oriani” di Sant’Agata de’. Comunicato Stampa Il presidente Alessandro Pepe scrive al sindaco Mastella e alla Commissione Sport: “Basta. Comunicato Stampa “Futuri Rurali tra Archeologia e Agricoltura”: istituzioni, accademici ed esperti a dialogo su. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, applausi per lo spettacolo “La Magia del Noce”

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