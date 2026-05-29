Beneficenza e aggregazione | ad Avellino torna Dedicato a te
Sabato 13 giugno, nel Giardino dello Sport di Avellino, si svolgerà l’evento “Dedicato a te”. L’iniziativa, dedicata alla beneficenza e all’aggregazione, inizierà alle 10 e prevede attività di raccolta fondi e momenti di socializzazione. La giornata coinvolgerà diverse associazioni locali e si svolgerà all’aperto, con l’obiettivo di sostenere progetti di solidarietà. La partecipazione è aperta a tutta la comunità.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 10, il Giardino dello Sport di Avellino ospiterà la seconda edizione di “Dedicato a te”, l’evento organizzato dal gruppo Black Zone Avellino per ricordare Angelo Galasso attraverso una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, gli organizzatori rinnovano l’appuntamento con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Angelo in maniera partecipata e significativa, unendo il valore dell’aggregazione a quello dell’impegno sociale. L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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